CSI: Vegas Feinde mit gewissen Vorlieben

Am Uni-Campus ist gerade eine Party im Gange, als unter einer naheliegenden Brücke die Leiche von Student Pete Moyer gefunden wird. In einem Klatsch-Blog hat er pikante Geheimnisse seiner Mitstudentinnen enthüllt. Dies scheint sich nun gerächt zu haben. Als wichtigstes Beweisstück in dem Mordfall erweist sich die gut verschlüsselte Computerfestplatte des Toten, die einige sensationelle Neuigkeiten enthält.