Black-ish Der K├Ânig der Streiche

Dre ist zu Halloween der uneingeschränkte König der Streiche in der Familie. Kein Fest bereitet ihm mehr Freude. Daher trifft es ihn hart, als seine Tochter Zoey, die ihm als Einzige das Wasser reichen kann, keine Streiche mehr aushecken will. Sie fühlt sich mittlerweilse zu erwachsen dafür. Als Zoey und Andre auch nicht mehr im Familienkostüm auftreten wollen und die Zwillinge keine Lust mehr auf Süßigkeiten haben, beginnt Dre sich langsam ernsthaft Sorgen zu machen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)