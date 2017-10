Django Unchained ("Django Unchained") Christoph Waltz in seiner zweiten Oscar-Rolle!

Filmmusik von Ennio Morricone

Mit dabei in seinem mitreißenden Galoppritt durch den Wilden Süden ist Tarantino-Stammgast Samuel L. Jackson als sadistischer Plantagen-Aufseher Stephen und Don Johnson als skrupelloser Sklavenhalter Big Daddy. Für den Score engagierte Tarantino den musikalischen Paten des Italo-Western, Ennio Morricone, der nach seiner insgesamt vierten Zusammenarbeit mit Tarantino allerdings schwor, niemals mehr mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Ein Versprechen, das er natürlich sofort brach, als Tarantino den Score für "The Hateful Eight" von ihm wollte.



"Blacklist"-Film

Die Dreharbeiten fanden in Wyoming (Jackson Hole), Louisiana (u.a. in New Orleans, Evergreen Plantation in Edgar) und Kalifornien über einen Zeitraum von etwas mehr als vier Monaten statt, was einen neuen Rekord für die Drehzeit eines Tarantino-Film darstellte. Das von Tarantino verfasste Script stand 2011 auf der berühmten Hollywood "Blacklist" - eine jährlich publizierte Liste von herausragenden Drehbüchern, die noch nicht verfilmt wurden.



Jamie Foxx war eigentlich nur zweite Wahl für Tarantino, der Will Smith für den Part von Django im Kopf hatte. Doch Smith lehnte ab, da Django in seinen Augen nicht die Hauptrolle spielte und so kam Jamie Foxx zum Zug.