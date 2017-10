Wissper Wenn Elefanten singen...

Tigerdame Stripes ist am Ende mit ihren Nerven. Seit Elefant Ellington Singen gelernt hat, hört er nicht einmal in der Nacht damit auf und raubt den anderen Tieren den Schlaf. Wissper schlägt Ellington vor, einfach leiser zu singen. Als Ellington nicht weiß, wie er das anstellen soll, holt Wissper den weisen Pandanbären Dan zu Hilfe. Tatsächlich hat Dan einen wirklich guten Rat parat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)