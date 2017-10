Kati & Mim-Mim Mega-Mim

Der geniale Erfinder Tack hat einen riesigen Roboter gebaut, der genau so aussieht wie Mim-Mim. Dieser 'Mega-Mim' kann alle möglichen Arbeiten verrichten. Kati freut sich riesig. Schließlich ist Mega-Mim in der Lage, ihren Freunden, die eh immer so viel schuften müssen, die ganze Arbeit abzunehmen. Zu Katis Überraschung sind ihre Freunde über die tatkräftige Unterstützung aber gar nicht froh!