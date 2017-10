Dawson's Creek Die gro├če Chance

Dawson und Oliver haben einen viel versprechenden Termin bei einem New Yorker Filmagenten, den Oliver gründlich vermasselt. Dawson will sich nicht so schnell geschlagen geben und kämpft um seine Chance. Inzwischen soll Charlie mit seiner Band auf eine längere Tournee gehen. Joey zuliebe schlägt er das Angebot jedoch aus.