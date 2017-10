Disneys Henry Knuddelmonster Igor und die Geburtstagstorte / Fangt das Luftschiff!

Igor und die Geburtstagstorte

Heute ist ein ganz besonderer Tag: Pappo hat Geburtstag! Henry macht sich gemeinsam mit seinem kleinen Brüderchen daran, Pappos Lieblingstorte zu backen. Währenddessen will sich Sonny um alles andere kümmern, das zu einer unvergesslichen Überraschungsparty gehört.



Fangt das Luftschiff!

Der Wind weht heute ganz besonders stark. Trotzdem fliegt Henry mit Bello im Luftschiff von Kapitän Hollunder in die Stadt, um bei Signor Knurrtonio Cannoli für seine Mammo zu kaufen. Zunächst scheint der Ausflug ein voller Erfolg zu werden. Beim Rückflug geht dann aber alles schief.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)