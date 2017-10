Wickie und die starken Männer Die Befreiung

Nachdem Wickie und Snorre in England angekommen sind, um die Wikinger zu befreien, treffen sie mit dem Häuptling der rotäugigen Riesen zusammen. Dabei gelingt es Snorre, die Waffen der gefürchteten Krieger mit den in Flake gebastelten Holzwaffen auszutauschen. Anschließend befreien sie ihre Leute und werden dabei in einen Kampf verwickelt.