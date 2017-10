Die Goldbergs Der verlorene Sohn

Immer wenn Beverly etwas von ihren Kindern will, macht sie ihnen Schuldgefühle und schon werden all ihre Wünsche erfüllt. Erica und Barry haben endgültig die Nase voll. Pops ist bereit ihn einen Trick zu zeigen, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Doch leider wird dadurch nur alles schlimmer. Und Adam will seinem Vater beweisen, dass er schon selbstständig ist. Als er sich kurze Zeit später im Baseballstadium verirrt, merkt er allerdings, wie sehr er seinen Vater braucht.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)