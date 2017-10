Taras Welten Auf d√ľnnem Eis

Tara versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie beschließt zu Pammy zu fahren, sich als Buck auszugeben und die Beziehung zu beenden. Dort angekommen, muss sie jedoch feststellen, dass Buck und Pammy schon damit begonnen haben, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Tara versucht Pammy über ihre multiplen Persönlichkeiten aufzuklären, allerdings ohne Erfolg. In der Zwischenzeit besucht Kate erneut Lynda, da ihr letzter Scheck geplatzt ist.

