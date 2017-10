Disneys Henry Knuddelmonster Ellies kleiner Riesenbruder / Ein perfekter Hochzeitstag

Ellies kleiner Riesenbruder

Ach, wie schön! Riesenmonsterkind Ellie kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat ein Brüderchen bekommen. Als der kleine Hugo die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird Ellie jedoch eifersüchtig.



Ein perfekter Hochzeitstag

Pappo und Mammo haben Hochzeitstag. Leider ist in Signor Knurrtonios Restaurant aber kein Platz mehr frei. Henry will daher den Eltern daheim einen perfekten Abend bereiten. Doch ein paar zur Hilfe eingesetzte Knuddelbots sorgen für heilloses Chaos.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)