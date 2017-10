Spirit - Der wilde Mustang ("Spirit: Stallion of the Cimarron") Dreamworks Animationsabenteuer

Dreamworks' packender Zeichentrickfilm "Spirit" aus dem Jahre 2002 erzählt die Geschichte eines wilden Mustangs. Im englischen Original leiht Hollywood-Größe Matt Damon dem unzähmbaren Vierbeiner seine Stimme. In der deutschen Synchro ist Steffen Wink zu hören. Die Musik zu den animierten Bildern hat Popstar Bryan Adams komponiert.

Inhalt

Der junge Hengst Spirit genießt seine Freiheit. Mit seiner Herde läuft er über die weiten Felder der Prärie. Eines Tages wird ein finsterer Colonel der U.S. Kavallerie auf das stolze Pferd aufmerksam. Er lässt es von seinen Soldaten einfangen und bändigen. Der junge Indianer Little Creek verhilft Spirit zur abenteuerlichen Flucht aus dem Fort. Am liebsten würde auch er den Mustang als Reitpferd behalten.