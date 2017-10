Fantasievolles, buntes Kino-Abenteuer der entzückenden Fee TinkerBell. Als ihre Freundin Emily auf ein riesiges, liebes Kuschelmonster stößt, ist zunächst die Freude groß - aber einer alten Legende nach, soll das Nimmerbiest das Feenland zerstören. Märchenhaft spannende Unterhaltung garantiert!



TinkerBells beste Freundin Emily hat mit ihrer Tierliebe schon öfters für Wirbel gesorgt. Nach einem Zwischenfall mit einem Habicht, muss sie Nyx versprechen, besser aufzupassen. Ein markerschütterndes Jammern lässt ihre Vorsätze vergessen. Als sie dem Geheul folgt, stößt sie auf ein riesiges Monster. Hinter dem grimmigen Äußeren verbirgt es jedoch ein liebevolles Wesen. So wird 'Grummel' gleich der beste Freund der Feen. Sie ahnen nicht, dass einer Legende nach das Nimmerbiest das Feenland zerstören soll.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)