Epic - Verborgenes Königreich ("Epic") Bezaubernder Trickfilm von "Ice Age"-Machern

Naturechter Trickfilmspaß

Nach Ausflügen in die graue Vorzeit ("Ice Age") und in die Welt der künstlichen Intelligenz ("Robots") widmet sich Animationsmeister Chris Wedge in seiner dritten Langfilm-Regiearbeit einem winzigen Waldvölkchen, das sich gegen machthungrige Buggers zur Wehr setzen muss. Wie bereits "Robots" basierte er seinen mit detailreichen Naturstudien und spritzigen Dialogen angereicherten Animationsspaß auf eine Vorlage von William Joyce, diesmal das Kinderbuch "The Leaf Men and the Brave Good Bugs"



Während in der englischen Originalfassung die Stimmen von Amanda Seyfried als M.K., Colin Farrell, Jason Sudeikis und Beyoncé Knowles als Königin Tara zu hören sind, wartet die deutsche Synchro mit nicht weniger prominenten Namen auf: Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger") leiht MK ihre Stimme, Oliver Kalkofe der Nacktschnecke Mub und Christoph Waltz ist gleich in beiden Versionen die Stimme des Finsterlings Mandrake.