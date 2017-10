Anl. d. 50. Geb. v. Julia Roberts am 28.10.2017: Die Hochzeit meines besten Freundes ("My Best Friend's Wedding") HEUTE VIER MAL GEBURTSTAGSKIND JULIA ROBERTS!

Bei Julianne Potter (Julia Roberts) läuten die Alarmglocken, als ihr bester Freund seine bevorstehende Hochzeit mit der bezaubernden und steinreichen Kimmy (Cameron Diaz) ankündigt.

Fernsehabend im Zeichen von Julia Roberts Anlässlich des runden Geburtstags von Julia Roberts hat der ORF einen ganz besonderen Fernsehabend für seine Zuseher geplant, mit gleich vier ausgesuchten Filmjuwelen von "America's Sweetheart" Nummer eins: Nach "DIE HOCHZEIT MEINES BESTEN FREUNDES" folgen:

"PRETTY WOMAN" - Do/26.10./20:15/ORFeins

"NOTTING HILL" - Do/26.10./22:20/ORFeins

"ERIN BROCKOVICH" - Do/26.10./0:20/ORFeins

Regisseur P. J. Hogan, der mit "Muriel's Wedding" bereits Hochzeitserfahrung sammelte, gelang mit "My Best Friend's Wedding" (Originaltitel) ein witzig-amüsanter Crashkurs für schlechtes Benehmen, in dem Oscar-Gewinnerin Julia Roberts sich gänzlich ohne Skrupel zeigt, die Hochzeit ihres besten Freundes, Sportreporter Michael (Dermot Mulroney), platzen zu lassen.

Inhalt Die Restaurantkritikerin Julianne ist geschockt: Ihr bester Freund Michael will die Millionenerbin Kimmey heiraten. Erst jetzt begreift sie, was er für sie wirklich bedeutet. Schnurstracks reist sie an den Ort des Geschehens. Doch die zukünftige Braut hat ihren Michael bereits fest um den Finger gewickelt. Julianne setzt alle Hebel in Bewegung. Mit zahlreichen Intrigen und Lügengeschichten versucht sie, die Hochzeit doch noch platzen zu lassen.



DARSTELLER

Julia Roberts (Julianne Potter)

Dermot Mulroney (Michael O'Neal)

Cameron Diaz (Kimmy Wallace)

Rupert Everett (George Downes)

Philip Bosco (Walter Wallace)

Rachel Griffiths (Samantha)

REGIE

P.J. Hogan

Drehbuch: Ronald Bass

Kamera: Laszlo Kovac

Musik: James Newton Howard

Cameron Diaz als süße Braut in spe versteht es mit viel weiblicher Intuition, ihren Verlobten vor den Intrigen ihrer Nebenbuhlerin zu bewahren.

Beste Freundin Rupert Everett Brit-Mime Rupert Everett ("Ein idealer Ehemann", "Dance with a stranger", "Shakespeare in Love") glänzt als "beste Freundin", der die verzweifelte Julianne immer wieder mit Humor und guten Ratschlägen aufrichtet. In weiteren Rollen sind zu sehen: Philip Bosco ("Shaft"), M. Emmet Walsh ("Wild Wild West") und Rachel Griffiths (Brenda aus der Kultserie "Six Feet Under"), die bereits in "Muriel's Wedding" gemeinsam mit Hogan arbeitete. Das Drehbuch zum Komödienhit des Jahres 1997 schrieb Ronald Bass, der an die romantischen Geschlechterkampf-Komödien der 40er und 50er Jahre anknüpfte.

JULIA ROBERTS Oscarpreisträgerin ("Erin Brockovich", 2000) und Dreifach-Mutter Julia Roberts machte 2012 als böse Königin Jagd auf Schneewittchen in der Fantasykomödie "Spieglein, Spieglein". Ihr Filmprojekt "August: Osage County"(2013) mit Meryl Streep, Benedict Cumberbatch und Juliette Lewis brachte ihr eine weitere Oscarnominierung ein. Im November 2015 startete der Mystery-Thriller "Secret in their Eyes" an der Seite von Nicole Kidman in den US-Kinos. Die Schauspielerin feiert am 28. Oktober ihren unglaublichen 50. Geburtstag!

Lesen Sie mehr zu Julia Roberts