Inhalt

Amerika, Anfang des 17. Jahrhunderts. Captain John Smith landet mit seiner britischen Besatzung im südlichen Virginia. In der idyllischen Landschaft trifft er auf die bezaubernde Häuptlingstochter Pocahontas. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Gouverneur Ratcliff will jedoch nichts als Gold. Zwischen Indianern und Eindringlingen kommt es zu feindseligen Auseinandersetzungen. Mit dem hungrigen Waschbären Meeko und dem klugen Kolibri Flit kämpft Pocahontas für den Frieden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)