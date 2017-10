Anl. d. 50. Geb. v. Julia Roberts am 28.10.2017:

Anlässlich des runden Geburtstags von Julia Roberts hat der ORF einen ganz besonderen Fernsehabend für seine Zuseher geplant, mit gleich vier ausgesuchten Filmjuwelen von "America's Sweetheart" Nummer eins: Außer "ERIN BROCKOVICH" stehen am Programm: "DIE HOCHZEIT MEINES BESTEN FREUNDES" - Do/26.10./18:05/ORFeins "PRETTY WOMAN" - Do/26.10./20:15/ORFeins "NOTTING HILL" - Do/26.10./22:20/ORFeins

Kurzberockt und Wonderbra-unterstützt liefert Julia Roberts die beste Darstellung ihrer Karriere und wurde im Jahre 2001 mit dem Oscar für Beste Hauptdarstellerin belohnt. Die 51-Millionen Dollar-Produktion von "Sex, Lügen, Videos"-Wunderkind Steven Soderbergh hat das Feeling einer Independent-Produktion, die mehr Wert auf die Zeichnung ihrer Figuren als auf schwülstiges Melodram legt. In der Tradition der David-gegen-Goliath-Stories wie "Norma Rae", "Die Akte" oder "Zivilprozess" schickt Soderbergh seine mit Zivilcourage und eisernem Willen ausgestattete geschiedene Mutter in den Kampf gegen die skrupellosen Machenschaften des Big Business. Einmal mehr zeigt der Regisseur aus Georgia, dass er neben unterhaltsamem Mainstream-Kino wie seine "Ocean's"-Reihe auch famos ernste Themen mit Tiefgang aufbereiten kann.

Zwei Davids gegen Goliath

Neben Julia Roberts brilliert der englische Schauspieler Albert Finney (li. i.Bild) als zunächt desillusionierter, im Laufe der Handlung jedoch zu Höchstform auffahrender Anwalt, der gemeinsam mit seiner Assistentin Erin Brockovich den Umweltskandal eines Industrieunternehmens aufdeckt und an die Öffentlichkeit bringt. Die echte Erin Brockovich huscht übrigens als Kellnerin kurz über die Leinwand. Mit seiner fast dokumentarisch spontan wirkenden Kameraführung verleiht der oscarnominierte ("Far from Heaven") Kameramann Ed Lachmann, dem Film einen äußerst authentischen und glaubwürdigen Realismus.