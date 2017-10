Anl. d. 50. Geb. v. Julia Roberts am 28.10.2017:

Julia Roberts verzaubert als Hollywood-Queen den schüchternen Buchhändler Hugh Grant in Londons romantischem Stadtteil Notting Hill...

Anlässlich des runden Geburtstags von Julia Roberts hat der ORF einen ganz besonderen Fernsehabend für seine Zuseher geplant, mit gleich vier ausgesuchten Filmjuwelen von "America's Sweetheart" Nummer eins: Außer "NOTTING HILL" stehen am Programm: "DIE HOCHZEIT MEINES BESTEN FREUNDES" - Do/26.10./18:05/ORFeins "PRETTY WOMAN" - Do/26.10./20:15/ORFeins "ERIN BROCKOVICH" - Do/26.10./0:20/ORFeins

In der romantischen Komödie "Notting Hill" vom Erfolgsteam des britischen Sensationshits "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" zeigt Julia Roberts (feiert am 28.10. ihren 50er) wieder reichlich ihr strahlendes Blendamed-Gebiss und Hugh Grant darf wieder in seine Paraderolle schlüpfen: Die des schusseligen und charmanten Lebenskünstlers, dem keine Frau widerstehen kann.