CSI: Vegas Vergissmeinnicht

Nachdem Sara und Grissom sich getrennt haben, steht Sara nicht der Sinn nach einer großen Geburtstagsfeier. Deshalb beschließt sie, den Abend alleine in einer Hotelbar zu verbringen. Dort lernt sie Taylor Wynard kennen und Sara ist froh, beim Abendessen Gesellschaft zu haben. Als Sara am nächsten Tag das Hotel verlassen will, trifft sie auf ihre Kollegen, die zu einem Mordfall gerufen wurden. Bei dem Toten handelt es sich um Taylor und Sara wird zur Hauptverdächtigen.