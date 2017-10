Wissper Wer fängt wen?

Der Koala Kaspar will mit Karli, dem Känguru, Fangen spielen. Aber Kaspar sieht nicht nur ziemlich schlecht, er ist auch viel zu langsam für seinen Spielkameraden. Damit er besser sehen kann, leiht ihm Wissper ihr Fernglas und nimmt Kaspar beim Fangenspielen Huckepack. Das klappt zwar, ist auf Dauer aber äußerst anstrengend. Schnell steht fest: Es muss unbedingt eine andere Lösung her!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)