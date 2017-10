Was gibt es Neues?

Gemeint ist das legendäre Hippie-Musical und über originelle Fragen zerbrechen sich Thomas Stipsits, Kati Straßer, Florian Scheuba, Lisa Eckhart und Viktor Gernot die behaarten Köpfe. So sollen sie raten, warum die Pariser Stadtverwaltung sich bis in die 50er Jahre ein Pudel-Rudel hielt. Tennis-Ass Dominic Thiem stellt die Promifrage und möchte wissen, was eine "Schlaggemeinschaft" ist.