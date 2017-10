Oma ungebremst

Oma Eusebia will mit ihrem Auto unbedingt an einem Oldtimer-Wettbewerb teilnehmen. Aber Omas bestes Stück verliert unterwegs ein Teil nach dem anderen. Leider ist sie nicht ganz so zufrieden mit Fix und Foxis Reparaturkünsten.



Dumm gelaufen

Onkel Fax hat ein Jo-Jo auf den Kopf bekommen und leidet unter Gedächtnisschwund. Und es kommt noch schlimmer. Er glaubt, er sei ein Kleinkind und benimmt sich auch so. Fix und Foxi und Lupinchen sind sich einig - da hilft nur eine Radikalkur.



Außerirdische Stippvisite

Wo macht Familie Alien am liebsten Urlaub? Natürlich in Fuchsburg. Also landet ihr UFO im Garten von Onkel Fax. Nur ist das Haus von Fix und Foxi leider kein Hotel.



Unerlaubte Tricks

Pip und Pep dürfen bei der Gameshow "Die große Schleimschlacht" mitspielen. Als Fernsehzuschauer hatten sie sich schon immer gewundert, warum die Kandidaten nie etwas gewinnen. Im TV-Studio bemerken die Zwillinge, wie der Moderator mit unerlaubten Tricks mogelt.