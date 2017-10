Fix & Foxi Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedient / Baum in Not

Die Popcornkonferenz

Fix und Foxi sind begeistert, denn die Popcorn produzierende Pflanze von Professor Knox verspricht der Renner des Flohmarktes zu werden. Doch die Freude währt nicht lang, denn Wurst-Maxe ist sauer auf die Konkurrenz und klaut die Pflanze samt Omas Wagen und Schnucki.



Wenn Strom schwimmt

Professor Knox will die Tiefsee erforschen und nimmt Fix und Foxi und Lupinchen mit auf die Reise. Als er mitsamt seiner Taucherglocke vom Boot getrennt wird und im Meer versinkt, müssen sich die Freunde schnell etwas einfallen lassen.



Lupo ist bedient

Bei einer Dinnerparty stellt Professor Knox seine neuen Dienstboten-Roboter vor. Lupo ist selbstverständlich begeistert und träumt davon, immer bedient zu werden. Schließlich täuscht er einen Unfall vor, um seinen Traum wahr zu machen.



Baum in Not

Nachbar Breitmaul will den Baum fällen, in dem die Zwillinge ein Baumhaus gebaut haben. Und das empfinden Pip und Pep als offizielle Kriegserklärung.