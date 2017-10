Wickie und die starken Männer Die rotäugigen Riesen

Eines Tages wird Snorre von Wickie und Ylvi ohnmächtig am Strand in der Nähe des Dorfes gefunden. Er berichtet, dass die Wikinger in England in Gefangenschaft geraten sind. Snorre ist der Einzige, der entkommen konnte, und will nun Hilfe für die bedrängte Mannschaft holen. Wickie lässt die Dorfbewohner hölzerne Waffen herstellen und fährt zusammen mit Snorre nach England.