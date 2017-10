Soko Donau Himmel voller Sterne

Dr. Beck ist verliebt - in Professor Richard Janninger, Astronom und Leiter einer bekannten Sternwarte. Doch dann wird seine Assistentin ermordet, Leontina Hinteregger, geborene Maghitov. Konnte Rocky Hinteregger nicht damit umgehen, dass seine Frau plötzlichen einen Job hatte, in dem sie aufging, und noch dazu von Janninger gefördert wurde?



Könnte Eva, die 16jährige Tochter des Professors, Probleme damit haben, dass ihr Vater eine "Fremde" mehr fördert und unterstützt als das eigene Kind? Oder sah sie Leontina als Eindringling, so kurz nach dem Tod von Evas Mutter?



Richard befürchtet, dass Eva etwas mit dem Mord zu tun haben könnte und gibt ihr ein falsches Alibi. Bald gerät er aber selbst in den Fokus der Ermittlungen - hatte er eine heimliche Affäre mit Leontina?



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF