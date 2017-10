Die Goldbergs Muttergef├╝hle

Adams Schulklasse bekommt in Biologie die Hausaufgabe, sich um eine Puppe zu kümmern, als wäre es ein richtiges Baby. Gemeinsam mit Dana stürzt sich Adam in die Aufgabe. Doch schon bald mischt sich Beverly ständig in die Erziehung ein. Unterdessen ist es Erica gar nicht recht, dass ihre beste Freundin Lainey nun dauernd mit Barry zusammen ist und sie überlegt sich eine raffinierte Intrige.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)