How I Met Your Mother Die Kürbis-Schlampe kehrt zurück

Halloween steht bevor, und Ted muss wieder an die faszinierende Frau im Kürbis-Kostüm denken, die er vor zehn Jahren bei einer Party kennengelernt und dann jedoch aus den Augen verloren hat. Durch Zufall findet er sie nun wieder, und tatsächlich scheint auch Naomi zehn Jahre lang an ihn gedacht zu haben. Marshall und Lily überlegen, in einen Vorort zu ziehen, und Barney erfährt zu seinem Entsetzen, dass er zu einem Viertel Kanadier ist.