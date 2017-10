How I Met Your Mother Mystery vs. History

Lily und Marshall wollen den Brief nicht öffnen, in dem Dr. Sonya ihnen das Geschlecht des Babys mitteilt. Barney ist hingegen schon ganz ungeduldig und möchte es unbedingt wissen. Im Pub lernt Ted die hübsche Janet kennen und trifft mit ihr eine Vereinbarung. Bis zum ersten Date darf über den anderen nicht im Internet recherchiert werden. Ted hält sich zwar daran, nicht aber Barney und Robin. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Regie Pamela Fryman