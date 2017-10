Der eine hat es mit Kunst der andere mit Investment zu viel Geld gebracht. Autor Daniel Kehlmann und Investment Punk Gerald Hörhan setzen sich in Willkommen Österreich zu Stermann und Grissemann an den Schreibtisch. Die Showbühne ist für Rapper Jugo Ürdens reserviert.

Daniel Kehlmann hat mit "Die Vermessung der Welt" 2005 einen der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit verfasst. Sein aktuelles Werk heißt "Tyll" und begeistert KritikerInnen und Fans gleichermaßen. In dem Buch schildert Daniel Kehlmann die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges während Tyll sein Unwesen treibt. Die Figur des Til Eulenspiegels stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert. Daniel Kehlmann hat sie ins Mittelalter versetzt.

Stermann und Grissemnan sprechen mit Autor Daniel Kehlmann in Willkommen Österreich über das Lachen und den Tod.



Gerald Hörhan hat es in seinen Augen geschafft. Er ist Multimillionär. Obwohl er das Spiel mit dem Geld nach allen Regeln der Kunst zu beherrschen scheint, nennt er sich selbst "Investment Punk". Sein Wissen über das Reichwerden gibt er in Büchern, Vorträgen und Seminaren weiter. Sein unkonventionelles Auftreten hat bereits vor einiger Zeit die Aufmerksamkeit von Stermann und Grissemann erregt, die einen Ausschnitt eines seiner Interviews in Willkommen Österreich gezeigt haben. Am Dienstag ist der Investment Punk persönlich zu Gast, um sein "Hallo Leute!" ans Publikum zu richten.



Zum Abschluss der Sendung bitten Stermann und Grissemann den Wiener Rapper Jugo Ürdens auf die Showbühne. Gemeinsam mit Russkaja performt er den Song "Österreicher".