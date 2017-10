Grey's Anatomy Darum kämpfen wir

Alana versucht, die Investorgruppe Pegasus als Käufer wieder an Bord zu holen, nachdem die besten Chirurgen das Spital verlassen haben. Owen ist nach wie vor auf Alanas Seite und sieht die Gruppe um Derek, Meredith, Callie, Arizona und Cristina als Verräter, die durch ihre Kündigung das Krankenhaus im Stich gelassen haben. Inzwischen versucht die Gruppe, einen potentiellen Investor an Bord zu holen: Im Visier haben sie Mr. Crest.

