Disneys Henry Knuddelmonster Es war einmal im Monsterwald...

In Brüllingen ist Schlafenszeit. Mammo liest ihrer Familie vor dem Schlafengehen noch das Märchen vom Glitzervogel vor. Am nächsten Morgen findet Henry eine geheimnisvolle Feder in seinem Zimmer und glaubt, dass läge nun an ihm, den Zauberwald zu retten. Dummerweise glaubt ihm niemand, einzig Mammo möchte Henry auf seinem Abenteuer begleiten. Gemeinsam machen sie sich auf in den verwunschenen Monsterwald, begegnen einem furchterregend brüllenden Monsterdrachen, müssen an einem Monstertroll vorbei und schließlich die drei Rätsel des Glitzergnoms lösen, um endlich zum Glitzervogel zu kommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)