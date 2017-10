Die Goldbergs Im Land der Cowboys

Barry geht jetzt offiziell mit Lainey aus. Er muss dafür allerding noch eine Hürde überwinden. Laineys Vater will ihn und Murray kennenlernen. Als die beiden bei Laineys Haus ankommen, muss Murray feststellen das er im Haus eines Cowboy-Footballsfans gelandet ist. Unterdessen will Adam seiner Freundin Dana beweisen, dass er ein wahrer Mann ist.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)