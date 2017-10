Drop Dead Diva Der Serviettenvertrag

Jane vertritt Abby, die Opfer von Cybermobbing wurde. Eine Klassenkollegin hat ein intimes Foto von Abby auf ihrem Blog gepostet und weigert sich, es zu löschen. Jane muss schwere Geschütze auffahren und bringt damit ihre eigene Klientin in Bedrängnis. Währenddessen bittet Parkers alte Geschäftspartnerin Claire die Anwälte um Hilfe. Sie will sich von ihrem Ehemann scheiden lassen und beansprucht die Hälfte seiner Firma.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)