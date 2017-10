Friends with Better Lives Sex mit der Rentnerin

Die Clique besucht die Hochzeit einer ehemaligen Studienkollegin. Um nicht die einzige Singlefrau unter all den Anwesenden zu sein, überredet Kate Will zu einem Fake-Date. Andi und Bobby wollen ihr erstes Wochenende ohne Baby genießen, wider Erwarten vermisst Andi ihr Kind schrecklich. Indes ist Jules so hingerissen von der Hochzeit, dass sie ihre eigene Vermählung ebenfalls groß feiern will. Sehr zum Missfallen von Lowell, der Angst hat, dass sie dadurch ihre romantische Spontanität verlieren.