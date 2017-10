Wissper Ach, du grüner Eisbär

Eisbär Bert steht vor einem Rätsel. Sein Freund und Artgenosse Barry hat auf einmal ein ganz grünes Fell! Was immer Barry auch versucht, sein Haarkleid wird einfach nicht mehr so schön weiß wie früher. Besorgt ruft Wissper Kev, das Krokodil, zu Hilfe. Schließlich kennt dieser sich mit allem aus, was grün ist. Und tatsächlich scheint Kev das Mysterium lösen zu können!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)