Drop Dead Diva Bitte einfrieren

Jane und Grayson werden von einer Professorin mit einem ungewöhnlichen Auftrag betreut: Sie sollen erreichen, dass die an einer unheilbaren Krankheit leidende Frau noch vor ihrem Tod eingefroren werden darf, bis eine erfolgsversprechende Therapie existiert. Jane wird klar, dass es jetzt an der Zeit ist, Grayson die ganze Wahrheit zu erzählen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)