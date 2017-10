Kleine Fische

Fix und Foxi entdecken beim Tauchen einen kleinen Fisch, der seine Mutter verloren hat. Die ist Hinki und Stinki ins Netz gegangen. Fix und Foxi müssen sie befreien, bevor sie auf dem Fischmarkt landet.



Schweinerei

Lupinchen will bei einem Talent-Wettbewerb "Schwanensee" vortanzen. Dort will sie die neue 3D-Kamera von Professor Knox ausprobieren. Doch die Erfindung ist noch nicht ganz ausgereift.



Allein zu Haus

Onkel Fax geht zum Kartenspiel und Fix und Foxi sollen eigentlich ihr altes Spielzeug aussortieren. Dazu haben sie natürlich überhaupt keine Lust und als zwei Einbrecher ins Haus schleichen, ist das alte Zeug auf einmal richtig nützlich.



Falsch gespielt

Mama findet im Garten ein süßes Küken, das sich irgendwie den Flügel verletzt hat. Doch so harmlos wie es aussieht, ist das kleine Küken nicht. Pip und Pep haben keine Lust, es mit durchzufüttern und die Mutterliebe mit diesem Piepmatz zu teilen.