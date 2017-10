Disneys Henry Knuddelmonster Henry und die Heldenmonster / Henrys neuer Freund

Henry und das Heldenmonster

Henry und seine Freunde sind riesige Comicfans. Gespannt warten sie auf das neueste Heft ihres Lieblingssuperhelden Biffo Brüllhammer. Doch dummerweise endet das ausgerechnet an der spannendsten Stelle. Da niemand einen Monat bis zum nächsten Heft warten will, beschließt Henry, die Geschichte einfach selbst weiter zu zeichnen.



Henrys neuer Freund

Henry und seine Freunde wollen Knuddelball im Park spielen. Leider fehlt ihnen ein Mitspieler. Henry lernt Ronny Wolkenmonster kennen, der gerade mit seinen Eltern in die Stadt gezogen ist. Er lädt Ronny zum Mitspielen ein. Doch der entpuppt sich als bösartiger Rüpel, der alle anderen Kinder ärgert und ihnen das Spielzeug wegnehmen will.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)