Kati & Mim-Mim Der Brummbrumm-Bär

Lily ist verzweifelt. Boomer will einfach nicht einschlafen! Schließlich beschließen die Freunde, Boomer eine Geschichte über drei Elfen und einen bösen Brummbrummbären vorzuspielen. Mim-Mim soll den Brummbrummbären spielen, aber so recht will das leider nicht funktionieren. Der Stoffhase fühlt sich außerstande, finster dreinzublicken.