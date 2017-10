Die Goldbergs Klassenclowns

Adam hält sich für ein Komiker-Talent und will unbedingt Klassenclown werden. Es trifft ihn hart, dass er stattdessen zum 'nettesten Jungen' gewählt wird. Erica und Barry haben es satt, dauernd von ihrem Vater bezüglich des Benzintanks belehrt zu werden. Deshalb legen sie ihr Geld zusammen und kaufen sich einen alten, rostigen Van, in dem sie aus Protest gegen Murray sogar übernachten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)