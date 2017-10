Battle Creek Muttersöhnchen

Um den skurrilen Fall eines Turnschuhs, in dem ein Fuß steckt, zu lösen, soll Russ seine Mutter Constance (Gaststar Candice Bergen - "Murphy Brown") kontaktieren. Einziges Problem: sie sitzt seit Jahren im Gefängnis.

Inhalt - 'Muttersöhnchen', I/7

Milton und Russ werden zu einem grausigen Fund geholt: Ein Sportschuh, in dem ein abgetrennter Fuß steckt. Russ erkennt, dass es sich bei dem Schuh um ein seltenes Sondermodell handelt, das auch er in seiner Jugend getragen hat. Deshalb soll Russ mit seiner Mutter Constance sprechen. Doch seit sie im Gefängnis sitzt, hat er den Kontakt zu ihr abgebrochen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Josh Duhamel (Special Agent Milton Chamberlain)

Dean Winters (Detective Russ Agnew)

Janet McTeer (Commander Guziewicz)

Kal Penn (Detective Fontanelle White)

Aubrey Dollar (Office Manager Holly Dale)

REGIE

Dan Attias