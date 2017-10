Criminal Minds: Beyond Borders Die Ballade von Nick und Natalie

Das Agenten-Team wird nach Kuba gerufen. Gemeinsam mit den kubanischen Behörden sollen die Ermittler den Mord an dem Amerikaner Rodrigo Fernandez untersuchen. Vor Ort präsentiert ihnen die kubanische Polizei schon einen Tatverdächtigen. Nach einem kurzen Verhör ist Jack jedoch von der Unschuld des Mannes überzeugt. Nachdem ein weiteres Opfer gefunden wird, ist den Ermittlern klar, dass es sich hier um einen Serienmörder handelt. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Jeremiah Chechik

"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



