Jude Law ('Sherlock Holmes') führt als frisch gekündigter Royal Navy-Kapitän eine zusammengewürfelte Crew auf einem abgewrackten russischen U-Boot ins Schwarze Meer, um versunkenes Nazi-Gold zu bergen. Im Streit um die Anteile an der Beute entwickelt sich die brisante Mission zur Schreckensfahrt. Hochspannung bis zur letzten Minute!

Inhalt

Nach 30 Jahren wird der U-Bahn-Kapitän Robinson mit seiner Crew entlassen. Zum Glück bekommt er ein lukratives Angebot von einem Freund: In der Tiefe des Schwarzen Meeres liegt ein deutsches U-Boot Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg, beladen mit Gold im Wert von über 180 Millionen Dollar. Ein dubioser Investor will die Bergung finanzieren. Robinson stellt ein Team von Briten und Russen zusammen. Als sich einige einen größeren Anteil an der Beute versprechen, gerät die Mission zum Himmelfahrtskommando.



DARSTELLER

Jude Law (Robinson)

Scoot McNairy (Daniel)

Ben Mendelsohn (Fraser)

David Threlfall (Peters)

Grigori Dobrygin

REGIE

Kevin Macdonald

DREHBUCH

Dennis Kelly

KAMERA

Christopher Ross

MUSIK

Ilan Eshkeri