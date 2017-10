ZUR STORY

Als Baby wurde George (Brendan Fraser) im afrikanischen Dschungel von Ape, einem gutmütigen intelligenten Gorilla gerettet und aufgezogen. Inzwischen zu einem muskelbepackten, liebenswert-naiven jungen Mann herangereift, genießt George den Dschungel in vollen Zügen. Auf einer seiner Urwaldexkursionen trifft George eines Tages auf die wunderschöne Millionärstochter Ursula (Leslie Mann, bekannt aus "Cable Guy - die Nervensäge" und "Last Man Standing"), die gerade von einem Löwen als Appetithappen anvisiert wird.



Unser Held zögert nicht lange und rettet sie vor den Fängen der Raubkatze. Es kommt wie es kommen muss - die beiden verlieben sich ineinander und Ursula nimmt George mit in die Zivilisation, nach San Francisco. Doch auch im Großstadtdschungel lauern allerlei Gefahren für George. Als er erfährt, dass seine Ziehmutter Ape von Großwildjägern gefangen wurde, kann ihn nichts mehr halten und er kehrt zurück in seinen geliebten Urwald.



In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch