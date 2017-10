Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Der Schatz der Haie

Herr Lulu will die Kinder zu einem Referat über Haie animieren. Da sie sich nicht dafür zu interessieren scheinen, erzählt er ihnen von der "Legende des Haischatzes". Und tatsächlich sind Ricky, Ella und Lucy bald Feuer und Flamme. Um mehr über das große Fest der Haie zu erfahren, beim dem alljährlich ein Schatz enthüllt wird, befragen sie Achim. Er will zunächst nichts sagen, verrät aber dann doch den Ort der Feierlichkeit. Neugierig begeben sich die drei sogleich auf Schatzsuche - und somit in große Gefahr!