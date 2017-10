Sissi, die junge Kaiserin Ein gl├╝cklicher Ort

Ohne Erinnerung daran, wie sie hergekommen ist, erwacht Sissi am Strand von Bad Ischl. Das Letzte, dessen sich Sissi entsinnen kann, ist ein Treffen mit Franz im Pavillon in Wien. Auch Eichhörnchen Nuss ist seit dieser Nacht wie vom Erdboden verschwunden. Gemeinsam mit Johann und seiner Großmutter Ida macht sich Sissi auf die Suche nach ihm und findet dabei Dank Ida auch mehr über ihr geheimnisvolles Armband heraus.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)