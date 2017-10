Zip Zip Eine wilde Vorstellung / Carla

Ein total verrückter Traum

Die Westerfelds wollen sich ein paar romantische Tage zu zweit gönnen. Es herrscht also sturmfreie Bude! Kurzerhand nutzen Frido und seine Freunde die Gelegenheit und lassen ihre Kostüme waschen. Alles wäre gut, würden die Westerfelds nicht früher als geplant zurückkommen. Ohne ihre Verkleidung können die Waldtiere den beiden unmöglich unter die Augen treten!



Carla

Carl und Frido haben ein neues Hobby: Sie tanzen Samba. Dafür verkleidet sich Carl auch gerne mal und wird so zur Katze "Carla". Kater Streuner ist total verknallt in Viktoria. Als er jedoch auf Katze Carla trifft, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Carl steckt in einer Zwickmühle: Am liebsten würde er das Missverständnis sofort aufklären. Doch Viktoria bittet ihn, bei dem jämmerlichen Schauspiel mitzumachen. Sie will endlich ihre Ruhe vor dem Streuner haben.