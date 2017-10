Die Simpsons Fidel Grampa

Die Simpsons stehen vor einem Problem: Weder das Springfielder Altenheim noch das Krankenhaus will für Abe Simpsons Krankenbehandlung aufkommen. Deshalb entscheidet sich die Familie, mit Grandpa nach Kuba zu fliegen. Dort gibt es eine leistbare Behandlung. Allerdings hat niemand damit gerechnet, dass es Abe so gut in Kuba gefällt, dass er nicht mehr zurück in die USA möchte.