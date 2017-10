Tropic Thunder ("Tropic Thunder") Actiongeladene Hollywood-Farce von Ben Stiller

Beim Dreh geht alles drunter und drüber, die verhätschelten Schauspiel-Primadonnas übertreffen sich gegenseitig an Launen und Zicken, bis dem Produzenten Les Grossman (durch Make-Up und diverse Haarteile völlig unkenntlich: Tom Cruise ) der Kragen platzt. Da hat der Kriegsveteran und Verfasser der Buchvorlage Four Leaf Tayback ( Nick Nolte , re. i. Bild ) einen genialen Einfall: die verzogene Schauspieltruppe soll mitten im südostasiatischen Dschungel ausgesetzt und mittels inszenierter Spezialeffekte und verstecken Kameras im Reality-TV-Stil gefilmt werden. Dass dabei alles schiefgeht und die durchs Bambusdickicht irrenden Schauspieler plötzlich von echten Drogenhändlern angegriffen und entführt werden, konnte ja wirklich keiner vorausahnen. Dumm nur, dass die Möchte-Gern-Rambos die grimmig dreinblickenden Druglords für angeheuerte Schauspieler halten....

Ben Stillers vierter Registreich

Mit einer gehörigen Portion Selbstironie zieht Topkomiker Ben Stiller (inszenierte seinen letzten Spielfilm "Zoolander 2" im Jahre 2016) über die Filmbranche her und legt mit aberwitziger Situationskomik die Ängste, Marotten und Ticks seiner Berufskollegen bloß. Einer der Höhepunkte ist zweifellos der entfesselte Auftritt von Tom Cruise als übergewichtiger, cholerischer Produzent, der dem "Mission: Impossible"-Held eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte.



Die Idee zum Film entstand bereits zu Ben Stillers Anfangszeit in Hollywood, als viele seiner Schauspielkollegen zur Vorbereitung für eine Kriegsrolle zu Boot-Camps geschickt wurden und die sich nach den 2-3 Monaten Training wie echte Soldaten fühlten. So absurd und lächerlich Stiller diese Selbstüberschätzung damals empfand, so lieferte sie ihm doch viele Jahre später die Inspiration zu einer absurden Parodie über das Filmbiz.



Der Filmtitel spielt übrigens auf die 25. US-Infanteriedivision an, die aufgrund ihrer schnellen Einsätze unter dem Spitznamen "Tropic Lightning" (Tropischer Blitz) bekannt wurde und u.a. im Zweiten Weltkrieg, in Korea, Vietnam und Irak kämpfte.