Nils Holgersson Der magische Sternenstein

Nils staunt nicht schlecht, als er am Nachthimmel einen Meteoriten fliegen sieht. Gemeinsam mit Martin heftet er sich an dessen Fersen. Doch auch der Dunkle Elf ist hinter dem Meteoriten her. Der Stein soll seine Macht noch vergrößern. Als Nils ihm zuvorkommt, wird er ganz schön wütend und nimmt Nils und Martin kurzerhand gefangen. Alles hängt nun von Gorgo ab. Eilig fliegt er herbei, um seine Freunde zu retten. Doch das ist schwieriger, als gedacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)